Cagliari alle 15 a Bergamo: la probabile formazione dei prossimi avversari del Milan

Dopo il punticino ottenuto contro l'Udinese, il Cagliari - prossimo avversario del Milan in Serie A - inizierà in casa dell'Atalanta un ciclo davvero terribile. Dopo Bergamo, infatti, i rossoblù affronteranno in sequenza Milan, Fiorentina e Roma. Ma Claudio Ranieri non vuole alibi: il suo Cagliari deve cercare di giocarsela con tutti.

La gara contro i friulani ha lasciato in dote l'ottimo esordio di Matteo Prati: il diciannovenne strappato ad una fitta concorrenza ha gestito con mirabile freddezza la manovra dei rossoblù e vien da se che verrà confermato.

In difesa, squalificato Wieteska, ecco prepotente la candidatura di Obert, con Dossena e Hatzidiakos a completare il reparto. A centrocampo ritorna Nandez sulla destra, con Jankto che potrebbe far rifiatare Augello sulla sinistra. In attacco la certezza si chiama Luvumbo, mentre Ranieri spera di poter schierare Petagna che ha ripreso a lavorare con la squadra.