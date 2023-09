Cagliari, Andrea Petagna scalpita per una maglia da titolare

Secondo l'edizione odierna de L'Edizione Sarda, l'ex rossonero sembra aver smaltito i diversi problemi muscolari di inizio stagione e mercoledì sera potrebbe partire titolare nella sfida contro il Milan, in una serata dedicata al suo passato. L'attaccante classe 95' in rossonero ha percorso tutte le giovanili fino a trovare l'esordio in prima squadra in Champions League nella stagione 2012\13 e nella stagione 2013\14 con 3 presenze in campionato. Il tecnico rossoblu Claudio Ranieri potrebbe quindi essere fortemente tentato dall'idea di schierare l'ex Atalanta e Monza proprio contro i rossoneri.