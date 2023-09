Cagliari ieri ko a Bergamo e ancora a secco di gol. Mercoledì c'è il Milan: oggi primo allenamento

Secondo successo casalingo in due gare per l'Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini ha superato 2-0 il Cagliari al Gewiss Stadium grazie alle reti realizzate da Lookman e Pasalic. Ancora a secco di vittorie la squadra di Claudio Ranieri che fatica a trovare la via del gol: arriverà con un solo gol segnato e due soli punti in classifica alla sfida di mercoledì contro il Milan.

IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (35' st Adopo), De Roon, Ederson (15' st Muriel), Ruggeri (35' st Toloi); Koopmeiners; De Ketelaere (22' st Holm), Lookman (22' st Pasalic). A disp.: Carnesecchi, F. Rossi, Palomino, Zortea, Hateboer, Cortinovis, Miranchuk. Allenatore: Gasperini

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos (19' st Augello), Dossena, Obert; Nandez, Sulemana (19' st Viola), Makoumbou, Deiola (1' st Zappa), Azzi (33' st Oristanio); Luvumbo, Shomurodov (33' st Petagna). A disp.: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati. Allenatore: Ranieri