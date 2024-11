Cagliari, Nicola a DAZN: "Vedendo i numeri è quasi un peccato averla pareggiata"

Davide Nicola ha parlato a DAZN al termine di Cagliari-Milan 3-3. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita:

“Quello che mi è piaciuto particolarmente è stata la prestazione continua. Bisogna riconoscere le qualità del Milan ma il Cagliari sta crescendo. Vedere la squadra col piglio giusto, non volendo solo difendersi ma anche cercando di proporre gioco è motivo di orgoglio”.

Le palle centrali hanno fatto molto male al Milan.

“In realtà nel primo tempo non siamo sempre riusciti a fare la giusta preparazione. A volte abbiamo girato bene la palla da un fronte all’altro, altre volte siamo stati troppo frenetici. Nel secondo tempo abbiamo avuto per larghi tratti la capacità di costruire con meno frenesia. Vedendo i numeri è quasi un peccato averla pareggiata. Poi umilmente ci ricordiamo che abbiamo incontrato una grande squadra che ha giocato poco tempo prima. La fase difensiva ormai la puoi fare anche costruendo gioco”.

Lo step di personalità cosa vi lascia questa sera?

“La continuità per chi concorre per il nostro obiettivo non è facile. La prima cosa da ricercare è la continuità di prestazione. A parte rare eccezioni la squadra ha sempre prodotto gioco. Ci sono cose da migliorare sui gol subiti. C’è da migliorare sull’essere più concreti. Abbiamo incontrato squadre come Roma, Juventus, Napoli, Lazio. Anche a Roma abbiamo fatto un’ottima partita, ma nel momento in cui non si arriva a fare gol è più difficile fare punti. Poi i dettagli fanno la differenza”.