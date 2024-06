Capello: "Non credo che l'Inter si ripeta: la Juve sarà super protagonista come il Milan"

Fabio Capello è intervenuto ieri ai microfoni di Radio KissKiss, in occasione del primo giorno di lavoro ufficiale di Antonio Conte al Napoli: "E' un allenatore capace, che sa dove condurre la squadra, che ha esperienza internazionale, per cui è l’allenatore giusto nel momento giusto. Ha già dimostrato di essere un vincente, è favorito dal fatto di focalizzarsi sul campionato non avendo coppe europee".

Il Napoli, con Conte, può puntare allo scudetto? Capello risponde: "Sarà importante anche avere una buona squadra a disposizione che è la base per arrivare a dei successi. Sarà un bellissimo campionato: non credo che l’Inter si ripeta, poi la Juventus sarà super protagonista come il Milan. Speriamo di vedere un campionato che si decida nelle ultime gare. Scudetto al Napoli? Dipende sempre dalla squadra, poi dovrà recuperare la testa di molti calciatori. Se rimangono Osimhen e Kvaratskhelia si partirebbe da due punti di forza notevoli. Sarà difficile però trattenere il nigeriano"