Ceccarini: "Fiorentina, difesa obbligata. Importante il rientro di Gonzalez"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Nicolò Ceccarini ha parlato delle probabili scelte per la Fiorentina nella gara con il Milan. Queste le sue parole: "Sarà una Fiorentina che farà la sua partita, anche a livello offensivo. Ha tantissime assenze in difesa e Italiano sta pensando anche a Pulgar centrale ma il giocatore non è al 100%. Odriozola giocherà a Destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale sarà formata da Venuti e Igor. A centrocampo invece potrebbe scegliere per la fisicità di Duncan. Importante sarà il rientro di Nico Gonzalez"