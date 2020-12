Celtic nella bufera a 2 giorni dal Milan: giocatori impauriti dai tifosi in rivolta, Lennon confermato

L'uscita del Celtic dalla Coppa di Lega scozzese contro il Ross County è stata l'ultima goccia per i tifosi, che hanno dato vita a violente proteste fuori dal Celtic Park. I giocatori e lo staff sono stati scortati dalla polizia lontano dallo stadio mentre una folla inferocita si riuniva, insultando tutti, lanciando bombe e scontrandosi con le forze dell'ordine. Eventi che il club descrive come "spaventosi e orribili" e fortemente condannati: alcuni giocatori sarebbero rimasti "scossi" dall'accaduto. In tutto ciò, la panchina di Neil Lennon traballa a due giorni dalla sfida di Europa League contro il Milan, ma il tecnico avrebbe ricevuto rassicurazioni dalla dirigenza mediante alcuni colloqui su Zoom. Lo riporta Sky Sports UK.