Champions, Newcastle in campo sabato mezz'ora dopo il Milan

Anche il Newcastle United, prossimo e primo avversario del Milan in Champions League, martedì 19 settembre alle 18.45 allo stadio San Siro, scenderà in campo in Premier League sabato, esattamente come i rossoneri in Serie A. Se la squadra di Pioli sfiderà l'Inter alle 18, i Magpies scenderanno sul terreno di gioco casalingo mezz'ora dopo contro il Brentford. Nelle prime quattro giornate di campionato solo tre punti per i bianconeri.