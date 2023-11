Champions, un giocatore del Newcastle rischia di saltare la sfida con il Milan

Il Milan deve concentrarsi sulla sfida contro il Borussia Dortmund di domani sera. Se la gara contro i tedeschi è fondamentale, è pur vero che un'eventuale qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, passerà anche dalla trasferta in Inghilterra contro il Newcastle del prossimo 13 dicembre. Una doppia sfida dunque che il Milan di Pioli non può sbagliare se vuole proseguire il suo cammino europeo in questa stagione.

In questo senso nella partita di domani che il Newcastle giocherà a Parigi contro Mbappè e compagni, bisognerà stare attenti ai cartellini e ai diffidati. In particolare, tre le fila dei Magpies, c'è un giocatore che rischia la squalifica contro il Milan se ammonito nella partita di domani sera contro il Psg. Si tratta di Bruno Guimaraes, fulcro del centrocampo inglese, che ha già collezionato due cartellini nelle precedenti quattro sfide del girone.