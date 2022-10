MilanNews.it

Vittoria interna in Premier per il Chelsea, prossima avversaria di Champions League del Milan. La formazione londinese, nella gara valida per la decima giornata di campionato, si è imposta per 3-0 a Stamford Bridge sul Wolverhampton. Per i Blues a segno Havertz, Pulisic e Broja.