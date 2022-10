Chelsea, i convocati di Potter per il Milan: fuori Zyech, Kante e Fofana

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea è arrivato in questi istanti a Milano, in vista della sfida di Champions League di domani sera contro il Milan. La squadra di Potter si dirigerà ora a San Siro per la pitch inspection e la conferenza stampa del manager del Blues, prevista per le 19:30. Di seguito la lista dei convocati per la squadra londinese:

Kepa Arrizabalaga

Jorginho

Thiago Silva

Mateo Kovacic

Pierre-Emerick Aubameyang

Christian Pulisic

Ruben Loftus-Cheek

Marcus Bettinelli

Trevoh Chalobah

Edouard Mendy

Raheem Sterling

Armando Broja

Mason Mount

Denis Zakaria

Ben Chilwell

Conor Gallagher

Reece James

Kalidou Koulibaly

Cesar Azpilicueta

Kai Havertz

Carney Chukwuemeka

Marc Cucurella

Assenti Fofana, Ziyech e Kante.