Chelsea, Kante e Cucurella potrebbero tornare nella sfida contro il Milan

Il Milan tornerà a giocare in Champions League fra due giorni. I rossoneri mercoledì prossimo saranno ospiti del Chelsea a Stamford Bridge nell'incontro valido per la terza giornata del girone E. Tra i Blues potrebbe rivedersi anche Ngolo Kante, fermo ai box dallo scorso 13 agosto. Il centrocampista francese ormai da diversi giorni lavora in gruppo e potrebbe tornare proprio per la sfida europea. Chi potrebbe rientrare è anche Mar Cucurella, centrocampista arrivato dal Brighton che ha saltato l'ultima partita giocata in casa del Crystal Palace. A riferirlo è TuttoSport.