Chelsea, Potter: "Delusi dal risultato, sappiamo che dovevamo vincere"

Il Chelsea non riesce a battere il Salisburgo a Stamford Bridge impattando sull'1-1. Un esordio amaro per il neo tecnico, Graham Potter, che aveva immaginato un esordio diverso: "Siamo delusi dal risultato. Pensavo che i ragazzi avessero dato tutto. Abbiamo segnato un bel gol, ma ci siamo un po' persi nel secondo tempo. È sempre irritante quando subisci un gol, ma nel complesso la prestazione difensiva è stata abbastanza buona, sono solo i piccoli dettagli che dovremo migliorare. Questo è un punto che dobbiamo prendere per migliorare. L'atteggiamento è stato buono, ma dovevamo prendere i tre punti. Sappiamo che dobbiamo vincere ed essere competitivi. Siamo all'inizio di un processo insieme come staff e giocatori. Posso solo commentare la risposta che abbiamo avuto e lo sono non vedo l'ora di lavorare e rendere questa squadra competitiva e di cui i tifosi sono orgogliosi" le sue parole riportate da BT Sport.