Clamoroso Tottenham! Da 2-3 a 4-3 nel finale con doppietta di Bentancur

Il Tottenham di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan negli ottavi di Champions League, ha vinto in rimonta nell'ultimo match del 2022, valido per la 15esima giornata di Premier League; gli Spurs hanno sempre dovuto rincorrere il Leeds, ma l'hanno spuntata per 4-3 nel finale: il Leeds, in vantaggio per la terza volta al 76esimo, si è visto rimontare in tre minuti tra 81esimo e 84esimo per il 4-3 finale con la doppietta di Bentancur.