Commisso contro tutti: "Calcio italiano non è migliorato, Juve ha subito la penalizzazione mentre Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante milioni di debiti"

Sull'edizione giornaliera de La Gazzetta dello Sport è stata pubblicata un'intervista esclusiva al proprietario della Fiorentina, l'italo-americano Rocco Commisso. Il numero uno Viola ha parlato di diverse tematiche legate alla sua esperienza nel mondo del calcio italiano in generale e della Fiorentina nello specifico. Il Presidente Viola però ha risposto anche a una domanda relativa all'organizzazione del calcio italiano, tirando in mezzo anche il Milan.

Le sue parole: "La fiducia c'è sempre, ma non ho visto miglioramenti in nessuno degli aspetti che lei ha citato, a partire dal rispetto delle regole. La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire. Questi club, a partire dalla Juve, volevano aggiustare i bilanci con i soldi della Super Lega a scapito dei tornei nazionali. Per fortuna quel progetto è fallito ed il calcio si è salvato".