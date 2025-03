Como, Fabregas: "Martedì ripartiamo per andare a San Siro a fare una grande partita"

Il Como sarà il prossimo avversario del Milan nel 29° turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà sabato prossimo a San Siro alle ore 18. Poche ore prima della vittoria in rimonta dei rossoneri sul campo del Lecce, i Lariani sono stati fermati in casa dal Venezia sull'1-1, frenando leggermente gli entusiasmi che erano alle stelle in questa parte di stagione. Al termine della gara l'allenatore della squadra comasca, Cesc Fabregas, ha parlato così in conferenza stampa.

Ha parlato alla squadra negli spogliatoi?

"No non ho detto niente, bisogna capire quando parlare e quando no. Domani faremo allenamento e con calma parliamo un po’ della partita, poi lunedì riposo e martedì ripartiamo per andare a San Siro a fare grande partita. Ikonè? Oggi ha fatto bene quando è entrato, sono contento. Deve continuare così".