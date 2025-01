Como-Milan 1-2, Fabregas a DAZN: "Preferisco perdere così che difendermi"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 contro il Milan: "Difficile da spiegare un risultato così dopo aver dominato per 60-65 minuti. Non si può fare tutto perfetto, il calcio è un gioco fatto di errori ma io voglio far crescere la squadra sul piano dell'aggressività, sul secondo gol del Milan è stato tutto top: dal passaggio, allo smarcamento e alla conclusione. Un giocatore come Leao ha fatto la differenza. Siamo stati sempre molto coraggiosi, io voglio crescere perché preferisco perdere così che difendermi. Fa male, ma se fa male perdere così vuol dire che siamo sulla strada giusta e il male di oggi sarà il bene di domani. Sono tante partite che facciamo bene, anch'io faccio fatica a trovare una spiegazione. Magari ho sbagliato io quando la squadra si era abbassata un po', però oggi sembravamo noi il Milan e loro il Como. Non posso che essere contento della prestazione di oggi".

Da Cunha è già diventato un mediano di altissimo livello?

"Un ragazzo d'oro, lo dicevo già dall'anno scorso che vorrei giocare con 11 Da Cunha. Vuole sempre imparare e io voglio questo, lavorare con gente così. Per questo stiamo portando gente giovane, lui sta crescendo molto in questo ruolo e sono molto contento. Deve continuare a lavorare, perché il futuro dalla sua parte".