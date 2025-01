Coppa Italia Femminile, De la Fuente: "Contro il Milan gara difficile, ma abbiamo voglia di riscattarci"

In vista della gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Sebastian De la Fuente ha parlato ai canali ufficiali del club viola:

Il momento della squadra

"Veniamo da un momento difficile, è da un mesetto che le cose non stanno venendo sia sotto l’aspetto delle prestazioni sia del risultato, stiamo perdendo delle certezze che avevamo e ci siamo detti di fare quadrato per risolvere questi problemi e migliorare. Ho trovato grande disponibilità e voglia nelle ragazze e dobbiamo lavorare per cambiare le cose e questo momento. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma abbiamo anche l’opportunità di tornare subito in campo per migliorare questa situazione. Ed è un lato positivo”.

Sulla prossima partita contro il Milan

“Si tratta di una gara che si gioca sui 180 minuti, lo sappiamo. Abbiamo una seconda chance di giocare i prossimi 90’ in casa e non finisce domani. Abbiamo la determinazione e la voglia, il sacrificio, per cambiare questa situazione e questo. Sarà un ‘primo tempo’ importante da giocare contro un Milan che viene da un risultato importante, un 6-0 contro il Napoli, sono migliorate molto dall’inizio del girone di ritorno e nella sfida di campionato abbiamo trovato una squadra diversa rispetto all’andata e con più certezze. Andiamo a Milano a giocarci una partita difficile con grande voglia di invertire la rotta e stiamo lavorando per questo”.