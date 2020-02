Coronavirus, vicinanza dell'Inter con una patch speciale nel derby

Il derby di Milano, evento celebre e con un'alta risonanza, sarà l'occasione per l'Inter per manifestare la vicinanza al popolo cinese colpito dalla terribile epidemia del Corona Virus. Proprio nella partita di domani sera, i neroazzurri avranno una patch sulla propria maglietta con un messaggio per la città di Wuhan e per tutto il popolo cinese.

