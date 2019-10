Corriere Roma: "Dzeko e Pastore rebus per Fonseca"

L'edizione odierna del Corriere Roma titola sui giallorossi: "Dzeko e Pastore rebus per Fonseca". L’emergenza è assoluta e i giocatori della Roma sono inquieti. Gli infortuni stagionali sono saliti a 18, di tutti i tipi. Ora i due grandi punti interrogativi riguardano Pastore e Dzeko. Fonseca ha detto recentemente che il Flaco non regge due gare ravvicinate, per cui sembra logico preservarlo per Roma-Milan. Edin deve giocare per forza, ma può farlo, in mascherina protettiva, con una condizione atletica ancora imperfetta? Così per la gara di domani di Europa League l'emergenza è totale.