Nei prossimi mesi il Milan dovrà perfezionare il riscatto di Fikayo Tomori, giocatore approdato in prestito dal mercato di gennaio. Il Chelsea vuole 28 milioni per cederlo definitivamente: come riporta il Corriere della Sera, per quel che si è visto in campo (l'inglese è sempre stato tra i migliori fin qui), sarebbero soldi ben spesi.