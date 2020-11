CorSport - Napoli, molto difficile il recupero di Osimhen per il Milan

"Mister settanta milioni sembra distante dal Milan". Scrive così di Victor Osimhen l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova a fare il punto sulle condizioni del nigeriano in vista della sfida ai rossoneri di domenica sera: "È ovvio che bisognerà aver percezione diretta del dolore che Osimhen avvertirà, quando atterrerà in Italia, alla sua spalla destra (e un po’ anche al polso), uscita ammaccata in un contrasto tra due avversari: le prime sensazioni inducono a sospettare che sia difficile, quasi impossibile per lui, andare incontro al Milan; il resto, verrà valutato non prima della visita di controllo a cui verrà sottoposto".