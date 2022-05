CorSport sugli avversari di domenica: "Atalanta, c'è Zapata per l'Europa"

MilanNews.it

Il penultimo ostacolo per il Milan si chiama Atalanta, squadra con cui negli ultimi anni si sono sempre viste sfide di grande intensità e livello. Per la squadra bergamasca è ancora vivo il sogno europeo e infatti l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: "Atalanta, c'è Zapata per l'Europa". Gasperini, infatti, potrà tornare a fare affidamento sulla punta colombiana dopo che aveva saltato la trasferta di La Spezia per un fastidio muscolare. L'obiettivo è l'Europa, ma per il Milan il traguardo è lo Scudetto.