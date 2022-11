Cremonese, pari e nessun problema a Salerno. Da valutare tre infortunati per il Milan

MilanNews.it

La Cremonese, prossima avversaria del Milan in Serie A, ha pareggiato ieri contro la Salernitana per 2-2; per Alvini un punto importantissimo, arrivato, tra l'altro, senza che la rosa subisse ulteriori defezioni: in vista del Milan non ci sarà alcuno squalificato, mentre sono da verificare tra oggi e domani le condizioni dei tre infortunati Radu, Chiriches e Dessers.