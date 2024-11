D'Aversa fa affidamento sui due ex: pronti Colombo e Pellegri contro il Milan

vedi letture

L'Empoli arriva alla sfida di domani pomeriggio contro il Milan piuttosto incerottato. Roberto D'Aversa sarà infatti costretto a fare a meno di 8 giocatori, fuori tutti per infortunio, nessuno per squalifica.

Questo costringe l'allenatore dei toscani a rivisitare un po' la sua formazione, adattando giocatori in ruoli che non sono i loro, come Liberato Cacace, che da esterno sarà con ogni probabilità confermato in mezzo al campo dopo l'ottima prestazione di settimana scorsa contro l'Udinese. In attacco, invece, D'Aversa punterà sui due ex della partita, Lorenzo Colombo e Pietro Pellegri, che intervistato ieri dai colleghi de Il Tirreno ha detto: "Quella parentesi è stata molto formativa. Vedevo tutti i giorni come lavorano certi campioni e la società rossonera è al top a tutti i livelli. E sabato ovviamente proverò a segnare ancora e a castigarla".