Dimarco a Sky: "Felicissimi di aver vinto lo scudetto nel derby"

L'Inter ha vinto il derby di Milano per 2-1 e si è laureata campione di Italia. Smacco totale per i rossoneri che perdono il sesto derby consecutivo e continuano nel loro momento nero, vedendo i rivali di sempre festeggiare in casa propria... A nulla è valso il gol a circa dieci minuti dalla fine di Tomori che aveva accorciato le distanze: nel finale giocatori del Milan nervosi con le espulsioni di Theo e Calabria. Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto il terzino dell'Inter Federico Dimarco. Le sue dichiarazioni.

Su come l'Inter è rinata sui momenti difficili: "Quando ci sono periodi brutti, nbisogna dirsi le cose in faccia. Siamo cresciuti come gruppo e squadra, siamo diventati una cosa unica con i tifosi: abbiamo coronato un sogno che è la seconda stella"

Sulla gavetta prima dell'Inter: "Quando sono andato a Sion, dopo una partita mi sono rotto il metatarso, c'è stato un momento così e così. Non sapevo se sarei tornato a giocare al mio livello, ho temuto di smettere. Poi da lì è iniziata la risalita e sono qui a festeggiare la seconda stella"

Sul suo legame con l'Inter da tifoso: "Da interista sicuramente è un'emozione incredibile. A parti inverse sarebbe stato lo stesso: felicissimi averlo vinto in questa partita. Abbiamo riscritto la storia, siamo veramente orgogliosi di noi. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario"

Sul blocco Inter in Nazionale: "Sul fatto del predestinato ti fermo, ho dovuto soffrire per guadagnarmi l'Inter: i predestinati sono altri. Io sono stato zitto e ho lavorato sodo: sono contento di giocare nella mia squadra del cuore. Per la Nazionale non mi sembra il momento di parlarne, le scelte le fa il mister e cercheremo di portare i nostri valori in Nazionale"

Sulla connessione con Bastoni: "Noi scherziamo e ridiamo tutto il tempo. In allenamento non ci parliamo seriamente: le giocate le studiamo ma è anche roba nostra, ci capiamo al volo. Abbiamo dimostrato di essere con Miky un bel trio della fascia"

Sulla sua presenza tattica in campo: "Il mister ogni tanto rosica quando mi sposto a destra ma tante volte abbiamo fatto gol... Sono movimenti che faccio io per liberare spazio al mio compagno"

Ti rivedi in Zanetti come simbolo? "Per quello che ha fatto Zanetti, penso sia irripetibile quello che ha fatto per l'Inter. Per quanto riguarda me.. Siamo in tanti a rappresentare l'Inter, io sono qui dal 2004 e per me è una soddisfazione maggiore"