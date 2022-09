MilanNews.it

Nona vittoria in campionato per la Dinamo Zagabria, avversaria del Milan nel girone E di Champions League. I croati sono in testa alla classifica con 28 punti, raggiunti dopo il successo ottenuto per 2-1 contro la Lokomotiv Zagabria nel derby della capitale. Per la Dinamo decisive le reti segnate da Ademi e Petkovic.