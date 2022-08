Dionisi a Sky: "Contento per il risultato, l'infortunio di Berardi è l'unica nota stonata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara giocata contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla partita: "Credo che il risultato sia giusto a prescindere dall’occasione più importante della partita. Merito ai ragazzi se il Milan ha creato poco. Peccato che nel secondo tempo ci sia mancata la forza per ripartire. Sono molto soddisfatto di questo atteggiamento che speriamo di replicare nella prossima. Dobbiamo cercare di essere più equilibrati nel concedere meno e creare più occasioni. Sono contento di ottenere qualche risultato perché dà fiducia”.

Sull'infortunio di Berardi: “Domenico ha avuto un problema muscolare, speriamo che sia di breve entità. È l’unica nota stonata di questa serata. Pensare senza Domenico non è semplice. Noi abbiamo giocatori bravi, chi è arrivato ha le qualità per emergere chi è uscito. Lavoriamo dando il tempo giusto ai giocatori arrivati. Non si può pretendere tutto e subito. I risultati e le prestazioni aiutano ad inserire i nuovi giocatori”.

Sull'atteggiamento per la prossime partite: “Non era facile perché abbiamo cambiato sistema di gioco. I ragazzi sono stati molto bravi ma tanto passa dall’atteggiamento. Siamo solo alle prime partite, stiamo lavorando forse sulla tabella di marcia siamo un po’ in ritardo. Oggi abbiamo concesso poco, poi se sei fortunato il tiro va anche fuori. Dobbiamo lavorare su questo non trascurando la qualità del gioco”.

Su Traoré: “Mi piace pensare ai giocatori che abbiamo. Traoré è un infortunio che non prevede un rientro nel breve. Spero di riaverlo prima della sosta".