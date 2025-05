Doppia sfida al Milan, Italiano: "La prima per fare punti, poi concentrati in Coppa. È un bene"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato ai microfoni di DAZN la gara della sua squadra, che ha pareggiato in casa contro la Juventus nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ora doppia sfida con il Milan.

"La prima in campionato sarà preparata per fare punti, arriveremo poi concentrati all'impegno in Coppa. Questo è un bene così non stacchiamo la spina: in questo momento l'obiettivo è fare punti in campionato".

Quale squadra sarà favorita?

"Ci sono ancora nove punti. In quelle zone di classifica, nove punti sono un'enormità: sono ancora partite importanti, tanti scontri diretti. Chi sbaglierà meno e chi metterà in campo la giusta mentalità troverà la qualificazione".

Può essere soddisfatto?

"Qui è stato un percorso fantastico, con la Champions di mezzo e qualche giocatore importante comunque lo abbiamo perso. Mantenere il Bologna su questi standard era l'obiettivo, abbiamo aggiunto una finale di Coppa Italia: il percorso è sicuramente importante".