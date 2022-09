Ds Salisburgo: "Nessuno ci deve sottovalutare. Vi racconto il nostro progetto giovani"

MilanNews.it

Christoph Freund, ds del Salisburgo, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della squadra austriaca che stasera affronterà il Milan: "L’anno scorso abbiamo perso una sola partita su quattro con Bayern e Siviglia, eliminando gli spagnoli dalla Champions in una sfida da dentro o fuori. Non credo che ci si possa sottovalutare. Prendiamo giovani per la nostra prima squadra o ragazzini da inserire nel settore giovanile che deve sempre essere all’avanguardia. Da noi i giovani hanno l’occasione di vincere titoli in Austria e di fare esperienza europea ai massimi livelli. Sono pur sempre quattro anni di fila che siamo nella fase a gironi della Champions League e, a volte, come successo l’anno scorso, la superiamo pure. Sappiamo che giocatori del calibro di Haaland, Szoboszlai e Adeyemi non restano a lungo nel campionato austriaco. Per questo quando sono pronti li vendiamo, ottenendo un vantaggio per tutti".