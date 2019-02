Empoli, Iachini in conferenza: "Milan squadra forte con qualità e organizzata, dovremo giocare con personalità. Grande lavoro di Gattuso"

Giuseppe Iachini, tecnico dell'Empoli, ha parlato così oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in casa del Milan: "Siamo tornati alla vittoria, ma ci siamo andati vicini anche in altre occasioni. Poi, però, per episodi sfortunati non ce l’abbiamo fatta. Ci sono dei dati positivi, siamo pericolosi con più soluzioni. Stiamo crescendo sotto ogni aspetto. Il Milan è una squadra forte con qualità e organizzata. Si conoscono bene e hanno inserito giocatori importanti. Sarà una prova importante per la nostra mentalità, dovremo giocare con personalità. Se andremo lì in modo passivo non avremo possibilità di vincere. Cercheremo di portare in campo le cose che prepariamo durante la settimana. Gattuso sta facendo un gran lavoro".