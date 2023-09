Eurorivali - Sheffield-Newcastle, le formazioni ufficiali: Howe cambia rispetto a San Siro

Il Newcastle si rituffa sul campionato, sulla Premier League, dopo il pari con il Milan in Champions League. I Magpies sono di scena a Bramall Lane, in casa dello Sheffield United. Eddie Howe cambia qualcosa nella formazione rispetto alla trasferta di San Siro, specie in attacco: spazio a Wilson da centravanti, fuori Gordin e dentro Almiron con Barnes davanti.

SHEFFIELD UNITED (4-2-3-1): Foderingham, Egan, Ahmedhodzic, Robinson, Bogle, McAtee, Norwood, Vinicius Souza, Thomas, Hamer, Archer

NEWCASTLE (4-3-2-1): Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, S Longstaff, Bruno Guimaraes, Anderson, Almiron, Barnes, Wilson.