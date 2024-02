Eurorivali, show di Chytil: tripletta in 8 minuti e lo Slavia piega il Pardubice

Lo Slavia Praga sarà avversario del Milan in Europa League. La squadra ceca oggi ha consolidato il suo secondo posto nel campionato nazionale vincendo per 3-0 sul Pardubice. Una gara decisa e impreziosita da uno show di Mojmir Chytil che ha segnato una tripletta in 8 minuti: dal 66° al 74°. Una prestazione indimenticabile per l'attaccante ceco classe 1999 che con, Vaclav Jurecka (oggi squalificato), sarà uno dei calciatori a cui la difesa di Stefano Pioli dovrà prestare maggiore attenzione nel doppio confronto europeo. Chytil è entrato in campo all'intervallo.

Il Milan giocherà l'andata degli ottavi di finale a San Siro giovedì 7 marzo, il ritorno in trasferta giovedì 14 marzo. Con l'ufficialità delle date per Milan-Slavia Praga, match valido per gli Ottavi di finale di Europa League, il club rossonero ha messo in vendita, per ora solo per gli abbonati al campionato, i biglietti per la sfida europea. La gara si giocherà a San Siro giovedì 7 marzo, fischio d'inizio alle ore 21.