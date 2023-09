Eurorivali, tutti i migliori colpi estivi di mercato del Borussia Dortmund

vedi letture

Il Borussia Dortmund sarà uno dei tre avversari nei gironi di Champions League 2023/2024. Un avversario non come gli altri per il nuovo rossonero Christian Pulisic che farà il suo ritorno al Signal Iduna Park e sfiderà i suoi ex compagni e tifosi per il passaggio del turno. La squadra vice-campione di Germania ha perso Jude Bellingham in questo mercato ma ha provato a sopperire alla sua partenza. Ecco i colpi più significativi:

Felix Nmecha (22) dal Wolfsburg (centrocampista)

Marcel Sabitzer (29) dal Bayern Monaco (centrocampista)

Niclas Fullkrug (30) dal Werder Brema (centravanti)

Ramy Bensebaini (28) dal Borussia Moenchengladbach (terzino)