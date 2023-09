Eurorivali, tutti i migliori colpi estivi di mercato del Psg

Il Newcastle United sarà uno dei tre avversari nei gironi di Champions League 2023/2024. Un avversario non come gli altri con Gianluigi Donnarumma che farà il suo ritorno a San Siro e sfiderà i suoi ex compagni e tifosi per il passaggio del turno.La squadra campione di Francia, è stata protagonista del solito mercato faraonico quest'estate. Ecco i colpi più significativi:

Marco Asensio (27) a parametro zero (ala)

Milan Skriniar (28) a parametro zero (difensore centrale)

Kang-in Lee (22) dal Mallorca (trequartista)

Bradley Barcola (20) dall'Olympique Lione (ala)

Lucas Hernandez (27) dal Bayern Monaco (difensore)

Ousmane Dembelè (26) dal Barcellona (ala)

Manuel Ugarte (22) dallo Sporting Lisbona (centrocampista)

Randal Kolo Muani (24) dall'Eintracht Francoforte (centravanti)