Fabregas: "Milan squadra che segna spesso, da Champions"

vedi letture

Domani pomeriggio alle 18 il Milan affronta una delle squadre rivelazione di questo campionato di Serie A Enilive, il Como del tecnico spagnolo Cesc Fabregas. La partita si disputerà sul prato di San Siro ed è valida per il 29° turno del campionato. L'allenatore catalano quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un pensiero sul Milan?

“Il Milan è squadra che segna spesso, chi entra deve essere pronto per capire e inserirsi nella dinamica della partita. Oggi con cinque cambi si cambia quasi il 50% della squadra, se uno non è pronto diventa un problema. Il fatto che il Milan segni tanto nei finali di gara è abbastanza normale, è una squadra da Champions. Noi invece siamo al primo anno di Serie A e dobbiamo migliorare. È più una questione di tempo che di qualità".