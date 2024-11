Fagioli: "Mi hanno scritto che mi avrebbero spezzato le gambe e non sapevo neanche chi"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, si è messo a nudo del documentario 'Fragile', realizzato durante la sua squalifica per ludopatia e distribuito su Amazon Prime.

Tra le altre cose, ha parlato pure delle minacce di morte che gli sono state recapitate nei momenti più neri della sua dipendenza:

"Mi avevano scritto che mi avrebbero spezzato le gambe prima di una partita. E nemmeno sapevo chi erano, è veramente brutto… Lacrime a Sassuolo? In quel momento non sapevo come rientrare dei tanti soldi di cui ero fuori. E poi l'errore mi ha fatto vedere nero, ho iniziato a piangere. Una mattina ero a casa con Giulia (la fidanzata, ndr) e vedo che c'era la Polizia fuori, in borghese, volevano parlare con me. Io sapevo di avere una malattia, ero consapevole di dover risolvere un problema. All'inizio non lo ammettevo a me stesso perché volevo nasconderlo agli altri. Ero nulla, la domenica mi sfogavo ma mi allenavo poco e mi tenevo male fisicamente. Davo poca importanza, era come se il centro fosse il gioco. Ci pensavo anche in campo, inconsciamente: magari sbagliavo un passaggio o un assist facile e dicevo di essere distratto perché facevo altre cagate fuori. In quel momento il gioco mi dava adrenalina, mi faceva sentire un'emozione simile a quella quando sei in campo".