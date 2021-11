Fiorentina, Biraghi a Sky: "Finalmente abbiamo battuto una grande, vittoria importante più per il morale che per la classifica"

Al termine del match contro il Milan, Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, ha dichiarato a Sky: "Abbiamo sfatato il mito che non riuscivamo a vincere contro le grandi. Abbiamo sofferto un po' troppo per come si era messa la partita, ma l'importante è aver vinto. Lunedì poi analizzeremo gli errori che abbiamo commesso. Rispetto alle altre sconfitte contro le grandi siamo stati più attenti".

Sulla vittoria: "Più che per la classifica è importante per il morale. Vincere contro la prima in classifica è una grande soddisfazione".

Sulla difesa: "Abbiamo fatto una grande partita anche se eravamo in emergenza. Abbiamo preso tre gol, dobbiamo migliorare in questo".