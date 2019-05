Fiorentina, Chiesa a DAZN: "Meritavamo la vittoria oggi, nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Milan"

Federico Chiesa, ala della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Milan: "Sono d'accordo con le parole del mister. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di volerci tirar fuori da questa situazione. Non è colpevole nessuno all'esterno, i primi colpevoli siamo noi. Oggi meritavamo sia il pareggio, ma anche la vittoria, perchè abbiamo messo in difficoltà il Milan. Nel primo non eravamo noi. Adesso dobbiamo fare tre punti a Parma per noi stessi, per i nostri tifosi e per la maglia viola. Dal campo penso alla prestazione e a come aiutare la squadra. Perdiamo da cinque partite consecutive e non è un bel periodo. A gennaio ci entrava tutto, bastava toccare il pallone ed entrava dentro. Ci manca il guizzo vincente in attacco. Futuro? Il mio futuro è il Parma la prossima settimana. Sono molto arrabbiato, è tante settimane che non vinciamo. Sono deluso e rammaricato, vogliamo fare una grande partita a Parma, replicando il secondo tempo di oggi. Dove vado ora? Recupero, cyclette, insieme ai miei compagni".