Fiorentina decimata dietro, Italiano deve inventarsi un centrale per il Milan: le alternative

Pessime notizie da Stara Pazova per Vincenzo Italiano: il polpaccio di Matija Nastasic ha dato problemi nell'allenamento con la Serbia, costringendolo non solo a fermarsi ma anche a rientrare anticipatamente a Firenze per rimettersi dall'infortunio. In condizioni normali non sarebbe poi così tragica, se non fosse che alla ripresa del campionato i viola sono attesi dall'impegno con la capolista Milan e dovranno già fare i conti con una difesa decimata, reparto che farà a meno dei due centrali titolari Milenkovic e Martinez Quarta, squalificati. Rimane dunque il solo Igor tra quelli di ruolo: all'allenatore sarà perciò richiesta una nuova opera di trasformazione, per mettere in piedi la sua linea di difesa a quattro.

Dopo aver già reinventato Saponara come laterale d'attacco e Benassi di difesa, stavolta il candidato principale ad una mutazione temporanea sembra Lorenzo Venuti. Il terzino, fiorentino d'origine e di fede, in carriera ha giocato anche da centrale, seppure preferisca farlo in linee a tre piuttosto che a quattro ed è tra quei giocatori rimasti a Firenze durante la pausa, aspetto che gli permetterà di lavorare più a contatto con l'allenatore rispetto all'altro papabile. Il cileno Pulgar è infatti impegnato con la nazionale e, nonostante dalla sua abbia forse una struttura più adatta ed anche maggiori capacità in alcuni fondamentali (leggi gioco aereo), per questo parte svantaggiato. Discorso simile, ed ancor più intenso, per Terzic: con la sua nazionale a volte si è disimpegnato da centrale, ma il fatto che fin qui non sia mai partito titolare non gioca certo a suo favore.