Fiorentina, i convocati di Italiano per la sfida contro il Milan

La ACF Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domani alle 20:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze:

Portieri: Cerofolini, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Bonaventura, Igor, Frison, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira

Attaccanti: Callejon, Distefano, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Sottil, Vlahovic