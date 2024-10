Fiorentina in ansia: problemi muscolari per Mandragora, e domenica c'è il Milan

La Fiorentina di Raffaele Palladino è proprio in questi minuti impegnata contro i New Saints nella partita valida per l'esordio in Conference League. La formazione Viola domenica sarà avversaria del Milan, reduce a sua volta da un impegno europeo, che l'ha visto uscire sconfitto dalla traversa di Champions League di Leverkusen.

In vista della sfida di domenica, però, non arrivano buone notizie per Raffaele Palladino. A pochi minuti dalla fine del primo tempo della partita del Franchi, infatti, l'allenatore della Fiorentina si è ritrovato costretto a cambiare Rolando Mandragora, fermatosi a causa di un problema muscolare. Le condizioni del centrocampista campano verranno valutate nell'immediato post partita ma anche nei prossimi giorni, ma l'impressione è che la sua presenza contro il Milan è stata messa fortemente in dubbio.