Fiorentina, Italiano a Sky: "Vittoria meritata contro un grande Milan. Vlahovic avrà una grande carriera"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha commentato così a Sky la vittoria contro il Milan:

Sulla difesa in emergenza: "Eravamo in grande emergenza al centro, perdere Nastasic, Milenkovic e Quarta non è stato bello, ma chi ha giocato si è applicato e siamo riusciti a battere la capolista. Abbiamo anche sofferto, sul 3-0 la partita si è riaperta ma siamo stati bravi a fare il quarto gol".

Sulla possibile rimonta: "Il 3-1 ha riaperto la partita, poteva essere una partita più tranquilla. Credo che la vittoria è stata meritata contro un grande Milan e Ibrahimovic implacabile. Finalmente siamo riusciti a vincere contro una grande".

Sulla vittoria: "E' la mia prima grande soddisfazione a Firenze. Ai ragazzi ho detto che oggi era il momento di far vedere che non è vero che non vinciamo contro le grandi. Sono contento per i ragazzi".

Su Vlahovic: "E' un calciatore destinato a fare una grande carriera, non solo per i gol che fa ma anche per come si allena. Se rimane questo Dusan avrà una grande carriera. Per ora ce lo godiamo, oggi era molto carico dopo la qualificazione ai Mondiali con la Serbia. Sono contento anche per lui. In questo monento non pensa a nulla se no a preparare al meglio le partite. E' concentratissimo solo sulla Fiorentina in questo momento. E' un grandissimo professionista, è un 2000 ma gioca come un veterano".

Su Saponara: "E' un ragazzo particolare, che va stimolato, bisogna usare le parole giuste con lui. Ora riusciamo a farlo a sentire importante e lui tira fuori certe giocate come il gol di stasera. E' un valore aggiunto per la Fiorentina quando gioca con questa testa".