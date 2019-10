Fonseca e il fattore infortuni: "Siamo pochi senza molte alternative, è sfortuna"

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach, queste le sue parole sugli attuali infortunati presenti in rosa: "Per me è una situazione nuova, non mi è mai capitato, l'anno scorso con lo Shakhtar abbiamo avuto solo quattro infortuni. Per me è sfortuna però voglio che i miei giocatori capiscano che serve lottare di più perché siamo corti. Siamo pochi e le alternative non sono molte. Il fattore sfortuna è davvero molto presente ed è un fatto inusuale".