FOTO MN - San Siro, in corso la rifinitura del Borussia Dortmund. Discorso alla squadra di Terzic prima della seduta

E' in corso sul terreno di gioco di San Siro l'allenamento di rifinitura del Borussia Dortmund in vista della sfida di domani sera contro il Milan, valida per la quinta giornata del Girone F di Champions League. Prima dell'inizio della seduta, il tecnico Terzic ha riunito il gruppo in mezzo al campo e ha tenuto un breve discorso per caricare ancora di più i suoi giocatori per la gara contro il Diavolo.

Non convocato Sule, assente Schlotterbeck per raffreddore ma domani si allenerà in hotel. Presenti Adeyemi e Haller che comunque non sono al 100%. Sabitzer c’è, ma sta svolgendo lavori personalizzati. Questa la probabile formazione dei tedeschi: (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.