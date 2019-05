Frosinone, Paganini: "Col Milan vogliamo fare bene. 3 anni fa facemmo una prestazione meravigliosa"

Al termine della gara persa con l’Udinese, il centrocampista del Frosinone Luca Paganini è intervenuto ai microfoni di Media Center Frosinone per fare la disamina del match e presentare anche il prossimo big match col Milan: "Abbiamo attaccato tanto, ma il pallone non voleva proprio entrare. Dispiace perché davanti al nostro pubblico vogliamo fare sempre bene e dimostrare molto, sono rammaricato. Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati e non siamo riusciti a concretizzare quanto prodotto. Dispiace purtroppo per com'è andata questa stagione, ma noi daremo il massimo fino alla fine".

Prossima gara a San Siro contro il Milan: cosa si aspetta?

"Vogliamo fare bene per noi e per i tifosi. Tre anni fa facemmo una prestazione meravigliosa, andammo in vantaggio addirittura 3-1 e poi alla fine pareggiammo. Segnare a San Siro è un’emozione che porterò sempre con me".