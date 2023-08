Gazzetta - Roma, Dybala verso il forfait contro il Milan: non dovrebbe andare nemmeno in panchina

Paulo Dybala, attaccante della Roma, non si è allenato nemmeno ieri in gruppo a causa del problema muscolare rimediato contro il Verona e dunque non dovrebbe essere a disposizione di Mourinho nemmeno per la panchina per la sfida di domani sera contro il Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.