Genoa, Blessin: "Facciamoci un regalo. Contro il Milan serve intensità"

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, come riportato dal live di TuttoMercatoWeb.com.

Adesso servono i tre punti. Domani sera più offensivi con Ekuban e Yeboah insieme a Destro?

"L'idea con Ekuban c'è perché nell'ultima gara ha giocato 45 minuti ed era in miglioramento. Ovviamente ci sono queste idee perchè Piccoli nell'ultima gara ha fatto bene e ci sono idee per poter giocare con due attaccanti. Ma naturalmente quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori che abbiamo commesso. Anche con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e noi stessi farci un regalo".

TMW - Avete già dimostrato di fermare big come Roma, Inter, l’Atalanta. Servirà quell’intensità, quella voglia di recuperare palloni vista in queste sfide per frenare anche il Milan?

"Bisogna fare proprio così. I dati basati sulle corse e spinte del GPS è stata una delle peggiori partite contro la Lazio. I dati li guardo volentieri, non mentono sia in modo positivo che negativo. Con i biancocelesti non c'è stata intensità e questo ci servirà per la partita di domani. Bisogna ritornare a quell'intensità che abbiamo messo in campo nelle altre partite e dobbiamo metterla in campo contro il Milan. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante".

A centrocampo Frendrup può essere un giocatore box to box da schierare al posto di Sturaro, qualora non dovesse recuperare?

"E' una buona analisi, ci servono le corse in profondità. Sono molto importanti per il nostro gioco. Sturaro è un giocatore importantissimo per la squadra ma deve essere al 100%. Se è al 60-70% va in difficoltà. Ora siamo sulla buona strada per recuperarlo il prima possibile. Galdames ha giocato contro l'Atalanta molto bene, ha giocato con una grande mentalità e con il cuore. Ha una buona visione di gioco. Frendrup ha dimostrato nelle due gare che giocato ha fatto molto bene. Quando ha giocato a sinistra non era facile per lui ma anche lui si sta allenando bene ed è sulla strada giusta. Sono contento di avere queste opzioni, ci penso. E' molto importante contro il Milan avere una squadra compatta che fa tutto insieme".

Come ha visto la squadra in questa settimana?

"E' stato molto importante parlarci fra di noi. Ognuno si è preso le sue responsabilità. Nelle due partite ci sono stati fasi di gioco che abbiamo fatto bene ma ance fasi in cui non siamo riusciti a fare quello che siamo capaci. Anche dopo le otto gare positive all'inizio, ho sempre detto che non abbiamo ancora raggiunto niente. Il primo punto può essere che dopo una vittoria e otto pareggi c'è stata un po' troppa fiducia e pensavamo che magari le vittoria sarebbero venute da sole. Il secondo può essere che siamo di nuovo vicini alla zona salvezza e ha magari ha messo in difficoltà i ragazzi dal punto di vista della testa. Questa settimana abbiamo fatto un'analisi insieme, le cose erano chiare per ognuno di noi. Sarà molto importante tornare a giocare in quel modo, quella è la nostra forza".