Genoa, il ds Marroccu: "Grande soddisfazione vincere contro il Milan"

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, intervistato da TuttoMercatoWeb, sorride per il risultato ottenuto a San Siro, un po’ meno per la cornice in cui ha dovuto giocare la sua squadra: “Il sentimento sportivo dice che vincere contro il Milan è stata una grande soddisfazione e che ci sono ancora tante battaglie, non è tempo di bilanci e la strada è lunga. Il lato umano invece è legato alla preoccupazione per la nostra Italia, la nostra gente. Sono padre e marito e ho la sensazione che siamo davanti a qualcosa di grande. Ma ne usciremo con grande senso di responsabilità”.