Genoa, Piatek salterà il Milan per squalifica ma i tifosi "lottano" per ridargli un gol

Alla ripresa del campionato, il Milan sarà ospite del Genoa con la squadra di Cesare Prandelli che non avrà a disposizione Krzysztof Piątek, che con il giallo rimediato contro la Fiorentina è arrivato a quota 5, entrando così in squalifica. Tuttavia, i tifosi genoani stanno portando avanti una battaglia sui social e non per fargli riassegnare il gol che gli è stato tolto quello contro l'Atalanta a seguito di una deviazione di un difensore, al quale è stato assegnato l'autogol. Una magra consolazione per il bomber polacco, che dovrà guardare dalla tribuna il match contro i rossoneri.